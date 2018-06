Agent geeft Rotterdamse vrouw klappen: 'Dit is buiten proporties'

De vrouw en haar vriend worden rond 3:15 uur uit de Apres Skihut gezet door beveiligers. Volgens de politie zouden zij zich in de zaak hebben misdragen; de toiletjuffrouw en de portier moesten het ontgelden. De vrouw had de portier klappen in het gezicht gegeven nadat hij haar had aangesproken op een ruzie met de toiletjuffrouw. Haar vriend smeet met een stoel. Het stel werd naar buiten begeleid. Na een half uur zijn ze nog steeds in discussie met de uitsmijters en arriveren verschillende politiebusjes.