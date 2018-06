Agenten ziekenhuis in door lekkage gevaarlijke stof

update Oefenwed­strijd PEC Zwolle - Preußen Munster afgelast vanwege knokpartij

18:55 De knokpartij tussen supporters van PEC Zwolle en Preußen Munster is één van de redenen dat een oefenwedstrijd tussen beide clubs op 14 juli in Dalfsen is afgelast. Dat zegt Han Noten, de burgemeester van Dalfsen.