Alle ballen op het spoor!

Kottervis­sers Urk radeloos: ‘Ik heb overwogen om de koning een brief te schrijven’

17:11 De Nederlandse kottervissers zijn radeloos. Woensdag wordt er in Europees verband gesproken over een totaalverbod op pulsvissen. De Nederlandse Vissersbond en Visned hebben een noodkreet verstuurd naar premier Rutte. ,,Ik heb zelfs overwogen om de koning een brief te schrijven.’’