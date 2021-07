Alleen boekenkast en kat in beeld, raadslid slaapt tijdens vergadering. De SP wil nu van haar af

Voor de SP-fractie in Gennep is dit aanleiding het vertrouwen op te zeggen in raadslid Anieta Janssen. In een mail aan alle gemeenteraadsleden van Gennep en aan burgemeester en wethouders biedt SP-fractievoorzitter Hans Frentz zijn excuses aan.

‘Zoals we allemaal hebben kunnen zien vorige week maandag bij de raadsvergadering was onze fractiegenoot Anieta Janssen maar gedeeltelijk aanwezig, nauwelijks zelf in beeld, in tegenstelling tot haar kat, en schakelde ze laat in', schrijft Frentz.