Als abonnee heb je toegang tot elf nieuwstitels: van de Stentor tot AD en de Volkskrant

,,We geven volledige toegang tot al onze nieuwsmedia. Abonnees krijgen geen betaalmuur meer te zien en kunnen dus voortaan kiezen waar ze welk nieuws willen lezen. Hiermee geven we onze abonnementen meer waarde”, aldus Bert Willemsen, directeur marketing.

De vraag naar nieuws is groot en mensen verlangen naar een brede en diverse kijk op de wereld. Onderzoek laat zien dat abonnees graag verschillende soorten verhalen vanuit verschillende perspectieven lezen. Door met een abonnement online toegang te geven tot alle nieuwstitels van DPG Media, speelt het mediabedrijf in op deze behoeften.

Verbreding en verdieping

,,Consumenten vragen om verdieping en gebruiken verschillende bronnen voor een zo divers mogelijk aanbod aan content. Er is een grote interesse in regionieuws, en tegelijkertijd in landelijk en wereldnieuws, of opinie en achtergronden, of juist feel good-nieuws. Met deze nieuwe service kunnen we abonnees optimaal bedienen”, zegt Bert Willemsen.