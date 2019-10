‘Als je de baas zou zijn van het journaal’

Vrijspraak voor van corruptie verdachte docent Politieaca­de­mie Apeldoorn

15:30 63-jarige docent van de Politieacademie in Apeldoorn die verdacht werd van corruptie, is dinsdag vrijgesproken door de rechtbank Zutphen. De inwoner van het Achterhoekse Zelhem werd ervan verdacht dat hij een bouwbedrijf om 100.000 euro aan steekpenningen had gevraagd.