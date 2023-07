Amateurwedstrijden ontsporen steeds vaker, KNVB gaat zwaarder straffen

Huiszoe­king bij PS­G-voorzitter in kader van onderzoek ontvoering lobbyist

De woning van Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van voetbalclub Paris Saint-Germain, is doorzocht in het kader van het onderzoek naar beschuldigingen over de ontvoering, gijzeling en marteling van een Frans-Algerijnse lobbyist. Zo bericht persbureau AFP op basis van een bron dichtbij het onderzoek.