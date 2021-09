André van Duin en Janny van der Heijden varen over de IJssel, van Zwolle naar Kampen

André van Duin en Janny van der Heijden varen in het tv-programma van Omroep Max, Denkend aan Holland, door Nederland. Deze aflevering ontdekken ze de IJsseldelta. Het duo dat elkaar gevonden heeft in het populaire Heel Holland Bakt, gaat van Zwolle naar Kampen en voorziet de kijker onderweg van (culinaire) weetjes over de Hanzesteden.

Wat is Kamper steur en waarom heten de Zwolse spritsen blauwvingers? Janny weet het allemaal. Het Overijsselse avontuur, tevens de laatste aflevering van het seizoen, begint in Zwolle. Toevallig weet André een goeie barista. Met een lungo voor Janny en wat latte-art voor André wandelt het duo naar de boot die in de Thorbeckegracht op de bakvrienden ligt te wachten.

Voor de tocht begint komen Jonnie en Thérèse Boer van de Librije nog even wat lekkers brengen. ,,Wij beginnen de reis goed hier, hè. We blijven nog effe liggen’’, grapt Janny. ,,Dat is wel heel bijzonder, dat ze dat komen brengen.’’

Met deze hoogculinaire lunch aan boord, gooien ze de trossen los en varen uit. Onderweg krijgt de kijker feiten om de oren. Zo legt Janny uit wat een Hanzestad eigenlijk is: Steden die in de dertiende en veertiende eeuw door slimme afspraken en onderlinge handel uitgroeiden tot de welvarendste steden van Nederland.

Klootschieten

Vanuit Zwolle draaien de twee de Overijsselse Vecht op. De eerste stop is aan de overkant van het buurtschap Haerst voor een potje klootschieten. Een sport die vooral in Overijssel wordt beoefend. De kloot, een met lood gevulde bal, gooi je onderhands in zo min mogelijk beurten langs een wandelroute. ,,Wat een leuk spel hè, Jannie’’, zegt André. Janny wordt er fanatiek van.

Een volgend kopje koffie met een Zwolse blauwvinger is welverdiend. ,,Weet je dat de Zwollenaren en de Kampenaren wat issues hadden met elkaar?’’, vertelt Janny aan de stuurman. ,,Op een gegeven moment hebben ze de klokken van de kerk verkocht aan de Kampenaren. Maar die vonden dat ze er teveel geld voor hadden moeten betalen. Dus dat deden ze in een enorme berg met stuivers. Van het tellen van al die muntjes kregen de Zwollenaren blauwe vingers.’’

Hasselt

Als de koek op is, komen ze aan in... ,,Kijk daar, de toren van Hasselt’’, zeggen ze in koor. Janny: ,,We beginnen steeds meer op een getrouwd stel te lijken dat alles tegelijk zegt.’’

Volgens André was Hasselt al voor Zwolle een Hanzestad. Na een korte tussenstop varen ze in de regen verder. Nu is het tijd voor thee in plaats van koffie. In camouflagepak komt Janny terug met twee kopjes. Als André opkijkt schrikt hij zich helemaal wild van Janny in dat pak.

Volledig scherm André van Duin en Janny van der Heijden varen over de IJssel. © Omroep Max

Toch moet ie er zelf ook aan geloven. Voor hem heeft Janny een legerjas en een hoedje meegenomen. In dit outfit komen ze aan bij boswachter Tim om de gemeente Zwartewaterland (feitje van André: In 2001 zijn de gemeenten Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt hierin samengegaan) te verkennen.

Samen met de boswachter maken ze de oversteek van Overijssel naar Flevoland. André haalt meteen nog maar even een grap uit met Janny: ,,Ik maak een foto van je.” Janny poseert, kijkt op de telefoon en zegt: ,,Ik zie niets.’’ ,,Nee, dat komt door je camouflagekleren.’’

Op het vogeleiland in het Zwarte Meer struinen ze door de ongerepte natuur. De blauwborst, nachtegaal, havik en de grote karekiet kunnen er gespot worden, maar het olijke duo heeft geen geluk.

Kampen en eieren met mosterdsaus

De laatst etappe van het seizoen leidt naar Kampen. Wederom een oude Hanzestad, gelegen bij de uitmonding van de IJssel naar het IJsselmeer en het Keteldiep, klinkt de stem van André.

Ondertussen kookt Janny een pannetje eieren. In geuren en kleuren vertelt ze André over de Kamper steur: ,,De bisschop zou op bezoek komen in Kampen. Ze wilden een hele grote steur met mosterdsaus maken, maar de bisschop kon niet komen. We binden die steur een bel om de nek, als de bisschop dan wel komt, kunnen we hem vinden, dachten de Kampenaren. Maar de steur was niet meer te vinden. Dan doen we eieren met mosterdsaus.’’

Aan de Kamper steur op het achterdek nemen de twee het afgelopen seizoen door. ,,Ik hoop dat we mensen geïnspireerd hebben ook een tochtje te gaan maken door Nederland, want wat is Nederland toch mooi’’, besluit André. Kijk hier de aflevering terug.