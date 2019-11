Andy als ‘mocropiet’ en Edwin bezoekt zieke superheld Juliën

VIDEO Recher­cheur over incident in Deventer: ,,Dit is mogelijk illegaal vuurwerk geweest. Met de kracht van een granaat.’’

10:47 Pyrotechnisch materiaal, noemt de agent van de forensische recherche het spul dat in de nacht van vrijdag op zaterdag de voordeur heeft vernield van een huis aan het Fonteinkruid in Deventer. ,,Ik gebruik het woord vuurwerk liever niet in dit verband. Dat klinkt me veel te onschuldig. De kracht van dit materiaal is te vergelijken met die van een granaat‘’, zegt de onderzoeker die niet met zijn naam in de krant wil.