Architect zegt ‘nee’ (ondanks bijna 1500 handtekeningen), dus deze muur wordt weer wit

Tom (19) uit Holten, die met flinke honger naar McDonald’s reed en ongeluk veroorzaak­te, krijgt taakstraf

Haastige spoed is zelden goed, dat blijkt maar weer als de dan nog 19-jarige Tom H. uit Holten in zijn oude Subaru met een noodgang naar de McDonald’s in Almelo scheurt. Op de Leemslagweg, net na de brug over het Twentekanaal bij Almelo, knalt hij met een enorme klap op een tegenligger. Het levert H. een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van op.

18 maart