Auto ontploft in Beuningen, bestuurder naar het ziekenhuis en brokstukken bij de buren in de tuin

Brokstukken van de auto liggen op meters afstand van de auto: zo zou de laadklep inclusief achterruit bij de overburen in de tuin terecht zijn gekomen. Ook zouden ramen en deuren bij buren schade hebben opgelopen door de knal.



De bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en was volgens informatie van de brandweer de enige persoon die op dat moment in de buurt van de auto was.