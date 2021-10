Automobiliste rijdt kind op fiets van achteren aan en beknelt slachtoffer tegen boom

Treinperso­neel op Vechtdal­lijn is het na kopschop­pen van machinist in Zwolle zat: ‘Nu actie!’

16:29 Vakbond VVMC pleit ervoor per direct in iedere trein op de lijn Zwolle-Emmen extra beveiligers in te zetten, nu door de nieuwe vluchtelingenstroom het aantal incidenten met zogenaamde ‘veiligelanders’ toeneemt. Vechtpartijen, intimidatie, agressie. Treinpersoneel zit ziek thuis. ,,Mensen willen ondersteuning. Nu!”