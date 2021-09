Avontuurlijke zeehond zwemt rond in Rotterdam en knabbelt aan joekel van meerval

Als Lex van der Velde maandag zijn ochtendritueel doet - ‘een blik werpen op de Maas’- ziet hij iets opvallends bewegen op het water. ,,Ik dacht: huh, dat heb ik niet eerder gezien. Was het een vis? Lag hij daar nou te spartelen of dood te gaan?” Dan beseft hij dat het een goed moment is om zijn hond uit te laten. ,,Ik ben gaan inzoomen met mijn telefoon langs de kade en toen was het overduidelijk een zeehond met een meerval in z’n bek”.



,,Die zeehond wist er heeee-lemaal geen raad mee”, vertelt Van der Velde lachend. ,,Ik denk dat ze al een tijd bezig waren, want de zeehond was moe. Die meerval was minimaal 1,5 meter groot en sloeg nog met z'n staart”. Hij belde nog met de zeehavenpolitie, maar zij hadden geen boten om uit te varen en veel konden ze er niet aan doen.