Bajesmepper vindt tbs na roof in Apeldoorn helemaal niet nodig: ‘Die woningoverval heb ik niet gedaan’

Osman (42) maakt Turkse variant op Schiedamse gin: ‘Eerst Nederland veroveren dan de rest van de wereld’

12:44 Een Schiedamse gin met een vleugje Turkije. Voor zijn Juniper Bird Gin gebruikt Osman Özdemir (42), eigenaar van slijterij Library of Spirits aan de Oude Binnenweg in Rotterdam, kruiden die hij als klein jongetje in de tuin plukte in zijn geboorteland Turkije. Nu wil hij met zijn nieuwe drank de wereld veroveren. ,,Het is een gin met een verhaal.’’