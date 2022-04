Bart zit op de bank in Nederland, maar zijn hoofd is bij zijn huis in Kiev: ‘Ik word steeds kwader’

Hij appte en belde weken geleden meerdere malen een noodkreet vanuit de schuilkelder onder zijn huis nabij Kiev. Nu is Nederlander Bart van der Vossen bij familie in Nijmegen.

Zenuwachtig is hij. ,,Heel erg.” Ook boos. ,,Ik word steeds kwader.” Bezorgd. ,,Ik heb veel vrienden daar.” Wel veilig. ,,Maar ja.” Bart van der Vossen (62) is in Nijmegen, bij familie. Gevlucht voor de oorlog.

,,We hebben hulp nodig, nú”, klonk het drie weken geleden vanuit de schuilkelder onder zijn huis in het Oekraïense Lisnyky, enkele kilometers ten zuiden van hoofdstad Kiev. Hij zat op dat moment al dagen meer in de kelder onder zijn huis dan dat hij buiten kwam.

,,We waren goed voorbereid”, vertelt hij zittend op de bank in de woonkamer van zijn nicht in Nijmegen, waar hij samen met zijn vrouw een paar dagen logeert. ,,We waren ook niet van plan om weg te gaan.”