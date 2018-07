Bassist Gelders Orkest ontsnapt aan Griekse vlammenzee

Potamianos, speler van de contrabas in Het Gelders Orkest, was met zijn dochters in Griekenland voor familiebezoek zoals hij dat jaarlijks plant sinds hij in 1992 voor de muziek naar Nederland verhuisde.



Pratend over de tragedie die zich rond zijn oude woonplaats Kokkino Limanaki heeft afgespeeld, kan hij nog nauwelijks bevatten hoe zijn ouders aan de vlammenzee hebben weten te ontsnappen. ,,Ze zijn tijdens hun vlucht over allerlei binnenwegen gereden. Dat was hun redding. Godzijdank. Een jeugdvriend van mij is met zijn familie op de hoofdweg in een file beland. Toen de vlammen dichterbij kwamen, moesten ze rennen naar zee. Zijn oude moeder heeft het niet gered. Is voor zijn ogen gegrepen door het vuur. Vreselijk.’’