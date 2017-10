Beheerders website Kootwijkerbroek verdacht van discriminatie

Jongen probeert vrouw te beroven, raakt gewond

19:16 De politie is op zoek naar een jongeman die afgelopen donderdag geprobeerd heeft een vrouw te beroven in Epse. De verdachte is herkenbaar aan 'zichtbaar letsel boven zijn oog'. Toen hij probeerde de tas van de vrouw te grijpen, kwam hij namelijk zelf ten val.