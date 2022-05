Bejaarde Brabander (85) doodt ex-vrouw bijna door haar tientallen keren met rijzweep te slaan

Door bijrol bij PSG komt nu zelfs WK in gevaar voor Georginio Wijnaldum

Zijn bijrol bij Paris Saint-Germain krijgt steeds grotere gevolgen voor Georginio Wijnaldum. In maart verloor hij al zijn basisplaats bij Oranje. Nu zit hij niet eens in de voorselectie voor de komende interlands in de Nations League. De zomerse transfermarkt wordt voor de 31-jarige middenvelder cruciaal voor zijn WK-kansen.

17:58