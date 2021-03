Bekeerde asielzoekers worden in Nederland vaak niet geloofd: ‘Laat kerken helpen’

jouw mening Stelling | Mensen die gevacci­neerd zijn, moeten meer vrijheden krijgen dan mensen die (nog) niet gevacci­neerd zijn

12:03 Het was een veelbesproken onderwerp afgelopen week: het vaccinatiebewijs. D66-lijsttrekker Sigrid Kraag wil dat Nederlanders meer vrijheden krijgen als zij gevaccineerd zijn tegen corona. Premier Mark Rutte was afgelopen week nog voorzichtig over een vaccinatiebewijs.