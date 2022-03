België denkt wel na over lagere brandstofprijs (en daar zijn ze in ook in Brabant blij mee)

video Wat houdt jou bezig tijdens de verkiezin­gen? Vertel je verhaal op de achterbank van de Verkie­zings­ke­ver van de Stentor

Is de subsidiekraan al een tijdje dicht en kunt u niet meer naar uw wekelijkse koorrepetitie? Of kan uw kind geen woning in uw gemeente vinden? Al deze verhalen moeten worden verteld en dat kan op de achterbank van de Verkiezingskever van de Stentor.

28 februari