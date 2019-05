Beschuit met muisjes voor baby-ooievaars uit De Lutte en Nijverdal die gered zijn

Broedkist

Sander Ben’s broertjes en zusjes zitten nog in eieren, in de broedkist op de eettafel staat. ,,We maken de kist maar drie keer per dag open’’, vertelt Van Andel. Het slot gaat er af. Het deurtje langzaam open en daar liggen ze. In de voorste drie eieren zitten gaatjes. Pikgaatjes, zegt Van Andel. ,,Ze zijn al sinds gister bezig er uit te komen. Het is zwaar werk voor de beestjes. Ze pikken even, gaan dan weer slapen en gaan later weer verder.’’ Af en toe komt er een snaveltje naar buiten. ,,Kom er maar uit joh’’, spreekt hij de kuikens toe.