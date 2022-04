Beton brokkelt af in parkeergarage Ikea Breda: onderzoek naar scheuren

Nu er scheuren in de parkeergarage van de Zweedse multinational zijn aangetroffen, moet de winkel die bouwpakketten verkoopt van kasten, bedden en meubels zelf aan de slag om het eigen gebouw weer veilig in elkaar te zetten.

Stutten

In 25 nokken waar de betonnen constructie van de eerste verdieping deels op leunt, zitten scheuren, zo blijkt uit een onderzoek dat ingenieursbureau Boorsma in januari op verzoek van Ikea uitvoerde.

In de parkeergarage zijn stutten geplaatst. ,,We zijn er wel van geschrokken", zegt Wouter Martens, operationeel manager en financiële man van Ikea Breda. ,,Alles is nagekeken. De schade zit alleen op de begane grond. Op de eerste verdieping is alles in orde. Maar het herstel wordt een kostbare klus", aldus Martens.