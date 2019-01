Betuttelgedoe

,,De overheid is er per definitie om ons te betuttelen,” zei een huisarts op de radio in een gesprek over lifestylecoaches, die vanaf 1 januari beschikbaar zouden moeten zijn voor mensen met een ongezonde leefstijl. Ik hoorde de nieuwsuitzending, terwijl ik heel gezond aan het hardlopen was. Geweldig dat deze regering niet meent dat mensen zelf maar moeten weten hoeveel ze roken, drinken, suiker eten, vuurwerk afsteken, drugs gebruiken of andere dingen doen die gevaarlijk of ongezond zijn. De overheid moet burgers behoeden, waarschuwen en dingen verbieden, vond hij.