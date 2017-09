Beveiliging Prinsjesdag aangescherpt

Update & Video Geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij verwoestende loodsbrand Emmeloord

20:29 Een loods van Agrifirm in Emmeloord is woensdagmiddag afgebrand. De brandweer beschouwde de loods al snel als verloren en zette in om een naastgelegen pand te behouden. Daar is de brandweer in geslaagd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Schadelijke stoffen en asbest zijn niet vrijgekomen bij de brand.