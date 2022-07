Bij deze Zeeuwse strandtent hoor je Syrisch, Pools, Italiaans, Iraans en Oekraïens. Oh ja: en Nederlands!

Zwolle vangt tijdelijk asielzoe­kers op in hotel om Ter Apel te ontlasten: ‘Doen we graag’

In Zwolle worden vanaf volgende week tijdelijk asielzoekers opgevangen in een hotel om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Op dringend verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland verblijven voor twee weken maximaal tachtig personen in Hotel Lumen, dat gevestigd is in het stadion van PEC Zwolle.

12:28