Bij het zien van het postbusje bekruipt me bijna een schuldgevoel, na dit verhaal helemaal

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïne nadert grenzen regio Loehansk, Rusland trekt zich verder terug uit Cherson

De Russische troepen hebben 100 vierkante kilometer gebied ten noorden van Cherson verlaten. Dat brengt de Oekraïense opmars naar de belangrijke provinciehoofdstad weer een stap verder. In het noordoosten maken de Oekraïners ook flinke progressie. Daar is inmiddels de bevoorradingsweg tussen Svatove en Kremina in Loehansk binnen aanvalsbereik.Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

8:14