Bijstandsmoeder moet ruim 33.000 euro inleveren vanwege vraagtekens over auto

Nieuw coronavi­rus komt er zeker, nu al combina­ties van meerdere varianten: ‘Naïef om te veronder­stel­len dat we nu klaar zijn’

Een nieuwe versie van het coronavirus dat mogelijk ziekmakender en is dan het huidige omikronvirus: microbiologen in Nederland houden er rekening mee. Deze dinsdag en woensdag zijn ze in Arnhem bijeen om onder meer te praten over hoe ze de opkomst van nieuwe varianten in de gaten kunnen blijven houden.

8:25