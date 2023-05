Bijzondere tattoo op bil • Speeltuin op slot voor kinderen

Mireille (45) uit Warnsveld is dankbaar voor de manier waarop ze nu tóch aan zomerkle­ding komt

Even de stad in om een nieuwe zomergarderobe uit te zoeken en met tassen vol T-shirts en luchtige broeken huiswaarts keren, is niet voor iedereen weggelegd. Zeker in deze hoogtijdagen van inflatie is het voor veel minima in Zutphen moeilijker dan ooit goed gekleed de deur uit te wandelen.