Bloemen voor verongelukte Noah (16) en Isay (18): ‘Die jongens waren enorm geliefd’

Goede vrienden

Vrijdagavond botste hun kleine personenauto door nog onbekende oorzaak frontaal op een taxibusje. Beide jongens overleefden het niet. Bij de steen brandt ook een kaars en er ligt een kaart met de tekst Good friends are like stars. You don’t need to see them, to know they are always there (Goede vrienden zijn als de sterren. Je hoeft ze niet te zien om te weten dat ze er altijd zijn).