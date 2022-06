Bob kent zijn honderden klanten bij naam, nu moet hij afscheid nemen: ‘De stalling is mijn leven, mijn kindje’

Met video Levensge­vaar­lij­ke zoektocht naar kajak in Zwolle eindigt met vreugde­dans­je langs de IJssel

Hij wees met twee uitgestrekte armen, juichte en zwaaide enthousiast met zijn peddel in de lucht: een volwassen man was door het dolle heen toen hij gisterenavond werd herenigd met zijn geliefde opblaasbootje. Maar daar ging wel een gevaarlijke speurtocht langs de snelweg in Zwolle aan vooraf.

