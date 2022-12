Bodycams voor Zwolse boa's • Rosalie is de jongste molenaar van het land

Een auto half in het water , maar de bestuurder is nergens te bekennen. Deze situatie treffen de hulpdiensten vanochtend aan bij het Gelderse Diep in Lelystad. De automobilist blijft echter niet lang spoorloos.

De één bezorgt pizza’s op zijn of haar achttiende, de ander werkt in de horeca of is vakkenvuller in de supermarkt. Niet voor Rosalie van Keulen (18). De Ermelose is de jongste vrouwelijke molenaar van het land. ,,Molens worden steeds aantrekkelijker voor jonge mensen.”