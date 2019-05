Boekingskantoor verbaasd over schrappen optreden Glennis Grace in Dalfsen

‘Moordver­dach­te Lelystad is ex-tbs’er’

10:16 De 48-jarige verdachte die is opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op een 72-jarige man in Lelystad zou een ex-tbs’er zijn die al eerder de fout in is gegaan. Dat meldt De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie wil hier niets over zeggen.