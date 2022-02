Boer Leon is (bijna) de eerste kweekvleesboer van ons land: ‘In 6 weken tijd 10.000 kilogram’

Op de grens van Sint-Oedenrode en Lieshout runt Leon Moonen zijn bedrijf ‘Crole Natuurrund’. Veel van zijn hooglanders en Limousinkoeien grazen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer en andere terreinbeheerders elders in Brabant, een aantal houdt hij er hier aan de Spierkesweg. Het is moeilijk voor te stellen dat dit bijna idyllische decor binnenkort de voorhoede vormt van een ontwikkeling die het hele beeld van vlees zal kantelen. En daarmee de consumptie van vlees én de veehouderij.

Leonardo DiCaprio gelooft in revolutie kweekvlees

Toch is dat een reëel scenario. Moonen is al bijna tien jaar bovenmatig geïnteresseerd in kweekvlees. Hij werkt inmiddels samen met Mosa Meat, het Limburgse bedrijf van pionier Mark Post dat in 2013 opzien baarde toen het als eerste een hamburger van kweekvlees toonde aan de wereld. In Maastricht wordt inmiddels hard gewerkt aan een officiële erkenning van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, waarna de weg vrij is om kweekburgers grootschalig op de markt te brengen.