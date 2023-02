Boeren langer in onzekerheid, Overijssel zet ruim 300 procedures voor vergunningen ‘on hold’

Oorlog Oekraïne LIVE | Wag­ner-baas: ‘Hoogge­plaatste Rus werkt munitieaan­voer tegen’, Biden dankt Kiev en prijst Zelenski

Jevgeni Prigozjin, hoofd van de Russische paramilitaire groep Wagner, heeft in een audiobericht op Telegram zijn beklag gedaan over de Russische aanvoer van munitie En de Amerikaanse president Joe Biden was maandag in Kiev voor een verrassingsbezoek aan zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Het was de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat Biden voet op Oekraïense bodem zet. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.