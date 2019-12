Boeren razendsnel in beroep tegen ‘verbod acties’ bij distributiecentra van supermarkten

De boeren hebben ruim veertig centra voor levensmiddelen op de korrel. Het protest is bedoeld om ‘eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren’ af te dwingen. De rechtbank oordeelde dinsdagochtend dat de centra niet geblokkeerd mogen worden op last van een dwangsom van 100.000 euro per dag(deel). Volgens FDF zijn alle acties door de rechtbank verboden.



Boerenfrontman Mark van den Oever reageerde boos op Facebook. ‘De dictatuur is ingesteld! Het grootkapitaal wordt weer beschermd en de boer mag niet komen klagen bij de uitknijpers!’



Ook roept Van den Oever de boeren op af te zien van iedere actie bij distributiecentra en supermarkten. ‘Wij gaan in hoger beroep, maar zolang wij nog geen andere uitspraak hebben, roepen wij jullie op hieraan te voldoen.’