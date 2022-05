Herrie en honger op ‘vluchtelingenboot’ in Meppel: ‘Dit is voor onze gezinnen, dit is de laatste hoop’

Bij de woonboot zitten de mannen buiten. Syriërs, Irakezen, Jemenieten. Ze hebben op papiertjes geschreven When? Waiting is a passion killer . Ze zijn wanhopig. Er was beloofd dat de situatie op de boot, zonder duidelijkheid over hun papieren, tot 1 april zou duren. Inmiddels is het half mei en is er nog niets duidelijk. Behalve dat het misschien tot het einde van het jaar kan duren.

Ze willen allemaal dolgraag hun verhaal vertellen. Maar niet iedereen spreekt even goed Engels. Een man voert het woord en vertaalt wat anderen zeggen. ,,We zitten hier al tien maanden. Onze familie is in gevaar. We kunnen niks. We willen niet alleen maar eten, we willen werken. Weten waar we aan toe zijn.”