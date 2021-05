Weer overlast op Wellekade in Deventer door feestende jongeren, politie grijpt niet meer in

coronavirus LIVE | Aantal patiënten op ic daalt verder, ‘ziekenhui­zen sluiten corona-afdelingen’

18:08 Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag iets verder gedaald tot 486 en er zijn 2785 nieuwe besmettingen vastgesteld. Mensen geboren in 1977 en 1978 kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. Steeds meer ziekenhuizen zien het aantal coronapatiënten afnemen en sluiten hun Covid-afdelingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.