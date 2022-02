Brabantse wegpiraten laat zich steeds weer zien op Dumpert, maar ontglippen politie

Een stel hardrijders dat al zeker een paar keer eerder op zeer hoge snelheid over Brabantse snelwegen reed, is nog altijd niet gestopt. Tien dagen geleden liet de politie weten beelden van één van hen op Dumpert te onderzoeken, maar inmiddels zijn er al vier video's van hem verschenen.

Daarop is te zien hoe hij levensgevaarlijke situaties veroorzaakt, in twee gevallen samen met een andere auto, met Belgisch kenteken.

Tussen auto’s door

In een eerste video van juli vorig jaar reed de man met zeker 220 kilometer per uur over de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Begin februari werd een video geplaatst waarin hij met 195 over de A58 bij Roosendaal reed. Ondertussen filmde hij een ander die hetzelfde deed, waarna ze maar net op tijd konden remmen voor een gevaarlijke bocht. Vervolgens schoot de auto van de filmer op een tweebaansweg tussen twee andere auto's door.

Een paar dagen later plaatste hij een video waarop te zien is hoe hij 's nachts rond 23.30 uur met zo’n 270 kilometer per uur over de snelweg racet. Als hij later weer rustig rijdt, filmt hij zichzelf en zegt hij dat hij achtervolgd wordt door de politie.

Op 3 februari liet de politie weten op de hoogte te zijn van de video's van deze zogenoemde ‘Muis'. Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant stelde dat er een onderzoek zou komen naar het rijgedrag van deze man.

Inhalen over de vluchtstrook

Toch lukt het hem dit weekend om nog een keer toe te slaan. Hij filmt een auto met Belgisch kenteken op de vluchtstrook van de A58 bij Etten-Leur en gaat er met zeker 190 kilometer per uur achteraan. Dat hij daarbij een aantal auto's rechts inhaalt lijkt hem niets te doen. Daarna roepen ze een en ander naar elkaar, waarbij te zien is dat de andere auto de bedrijfsnaam van een autohandelaar in het Belgische Puurs draagt.

Of de politie naar aanleiding van de nieuwe beelden aanleiding ziet voor nieuw onderzoek is nog niet bekend. Reageerders op Dumpert roepen daar wel voor op. ‘Waarom moeten anderen de dupe van jou domme achterlijke praktijken worden', vraagt er één. ‘Het gaat een keer fout stumpert.’

