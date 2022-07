Brand in hoek Philips Stadion: buitenzijde beschadigd

met videoIn het Philips Stadion in Eindhoven is woensdagochtend brand uitgebroken. In de omgeving waren zwarte rookwolken te zien. De schade lijkt mee te vallen.

De brandweer rukte rond 09.15 uur uit met meerdere blusvoertuigen. De brand woedde volgens een woordvoerder van de brandweer op een plat dak in de hoek van de noord- en oost-tribune. In eerste instantie meldde de brandweer op Twitter dat een deel van de tribune beschadigd was. Later bleek dat toch niet zo te zijn.

Opgeslagen bouwmaterialen hadden om onbekende wijze vlamgevat. Daarbij is zichtbare schade ontstaan aan de buitenzijde van het gebouw.

Brandweer snel op locatie

Volgens de woordvoerder was de brandweer snel ter plaatse. ,,De kazerne is natuurlijk in de buurt en daardoor hebben we erger kunnen voorkomen.” Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Er zouden werkzaamheden aan het dak bezig zijn maar de brandweer en PSV konden dat woensdagochtend nog niet bevestigen.

Volledig scherm Brand in de hoek van het Philips Stadion. © Corrie de Leeuw

De brand zorgde voor een flinke toeloop van mensen die toevallig in de buurt waren. Ook werden medewerkers van het stadion en sporters bij fitnessclub Basic Fit uit voorzorg naar buiten gestuurd. Daar was net een spinningles begonnen. ,,We waren bij onderdeel 4 van de 14", aldus een van deelnemers, die buiten naar de rook stond te kijken.

Schoonmakers

Rond 9.30 uur was de brand in het stadion onder controle en konden de schoonmaakwerkzaamheden na de wedstrijd van dinsdagavond weer hervat worden.

Volledig scherm Brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt naar het Philips Stadion. © Fotopersburo BertJansen