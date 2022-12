Brand in loods met campers in Dalfsen • 17-meter hoge boom van Iet wordt dé stadskerstboom van Zwolle

update Man balanceert al 2,5 uur op trolleybus­ka­bels in Arnhem: busvervoer ligt compleet stil. Brandweer probeert de man naar beneden te spuiten

De politie is maandagmiddag sinds 16.00 uur massaal aanwezig op het Stationsplein in Arnhem. Daar is een man in een mast geklommen waar de elektriciteitskabels van de trolleybussen aan hangen. De man balanceert op de kabels die hoog boven het plein hangen.

18:49