Brand seksclub mogelijk aangestoken • Brandstof fors duurder

Oorlog Oekraïne LIVE | Zware explosie op de Krim: Oekraïne claimt vernieti­ging Russisch raketsys­teem

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische strijd tegen buurland Oekraïne verdedigd op de BRICS-top, het samenwerkingsverband van Rusland, Brazilië, China, India en Zuid-Afrika. En een aanval op een school in de noordelijke Oekraïense stad Romny heeft aan zeker twee personen het leven gekost. De autoriteiten zeggen dat de school is geraakt door een Russische drone. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.