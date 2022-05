Brandweer én omstanders houden zinkende auto boven water om leven te redden

Het ongeluk gebeurde rond half tien aan de Kazemat in Veenendaal, waar de auto door onbekende oorzaak van de weg raakte en in het water belandde. Mensen die het zagen gebeuren bedachten zich geen moment en gingen te water om de zinkende auto zo hoog mogelijk te houden totdat de hulpdiensten arriveerden.

Duikers

Een trauma-arts werd per helikopter ingevlogen. Door de hulpdiensten is het slachtoffer gereanimeerd. Omdat niet bekend was hoeveel personen in het voertuig zaten zijn ook duikers ingezet. Het is niet bekend hoe de bestuurder eraan toe is.