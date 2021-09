Brandweer is nog úren druk met nasleep vuurzee bij schroothoop in Kampen

VIDEO | updateDe brandweer is de zeer grote brand bij Hoeben Metalen aan de Oslokade in Kampen meester. Het sein werd iets voor 14.00 uur afgegeven. Het vuur ontstond in een berg metaalafval en groeide na de eerste melding om 04.13 uur uit tot een zeer grote brand. De overlast en het nablussen gaan nog even duren.

Zo kampt Kampereiland met stank en rook uit Kampen.

Om de vlammenzee onder controle te krijgen, riep de brandweer van Kampen assistentie in van meerdere omringende korpsen, tot en met Lelystad aan toe waar een crashtender van Lelystad Airport werd aangerukt.

Dat is een zwaar blusvoertuig dat normaliter wordt gebruikt bij de bestrijding van gevolgen van vliegtuigongelukken. Dit grote voertuig produceert in korte tijd een grote hoeveelheid blusmiddel zonder dat de bemanning naar buiten moet.

De crashtender bij de schroothandel in Kampen.

Veiligheidsregio IJsselland legt in een tweet uit dat de brand in de diepere lagen van de schroothoop hiermee nog sneller en effectiever kan worden bestreden. Rond 14.00 uur was dat gelukt.

Noodopvang gesloten

Woordvoerster Diana Inkelaar van Veiligheidsregio IJsselland meldt dat de overlast daarmee nog niet voorbij is: er is nog rookontwikkeling en het nablussen van de brand kan uren duren.

Een ingerichte noodopvang voor omwonenden bij Jachthaven ZC’37 aan de Frieseweg, wordt weer gesloten. ,,Er is door niemand gebruik van gemaakt’’, weet Inkelaar.

Het gebied waarvoor twee NL-Alerts uitgingen. Bewoners hiervan wordt geadviseerd binnen te blijven in geval van rookontwikkeling, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Opheldering Provincie

Waar locoburgemeester Jan Peter van der Sluis van Kampen vanmorgen op zinspeelde, gaat Statenlid Robert Jansen van GroenLinks overigens doen: opheldering vragen bij de toezichthouder, het provinciebestuur. Jansen: ,,Afvalbedrijven hebben veel te vaak last van branden, daar moeten we scherp op zijn. Ingrijpen heeft de provincie bijvoorbeeld gedaan bij afvalbedrijf Twence in Hengelo.’’

Het Statenlid verwijst ook naar de manier van ingrijpen zoals die na drie branden plaatsvond bij schroothandel Regelink, die net als Hoeben Metalen, ook gevestigd is in de Haatlandhaven in Kampen. ,,Daar is de opslagvergunning drastisch verkleind en moest het afval beter worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in compartimenten.’’

Jansen wil van het provinciebestuur weten wat de oorzaak is van de fik bij Hoeben, wat de gezondheidsrisico’s waren en zijn en of er schade is ontstaan aan natuurgebied de IJssel. Ook wil hij weten wat de bevindingen waren van toezichthouders die dit bedrijf bezochten en wat is daarmee gedaan.

Bekijk hier beelden van de vlammenzee in Kampen:

Bij metaalverwerker Hoeben aan de Oslokade in Kampen woedt nog altijd een zeer grote brand die voor veel overlast zorgt.

