Brutale wolf Billy doodde na strooptocht in Achterhoek en Brabant zelfs ín de stal, tot die ene Franse kogel

Hij moet tot de brutaalste wolven van West-Europa hebben behoord, maar mogelijk was het gewoon gemakzucht. Killerwolf Billy die toesloeg in de Achterhoek en in Brabant is september vorig jaar gedood in Frankrijkt. Hij sloeg zelfs toe in een stal - maar zal dat nooit meer doen.

Het vermoeden was er al, maar de zekerheid is er nu ook. De wolf die in september in een Frans dorp het loodje legde is inderdaad Billy. Hij drong open stallen binnen, doodde vele schapen en zelfs een verlamde melkkoe. De Fransen waren hem helemaal beu, de overheid gaf toestemming het dier te schieten.

Spoor

Dat lukte dus. Tot voor kort was het de vraag of de Franse jager de juiste wolf had geschoten. Dat staat nu onomstotelijk vast. ‘Dankzij’ de vele prooiresten die Billy achterliet, maakt zijn dna voortdurend duidelijk waar hij had toegeslagen. Onder meer bij Ruurlo.

Vervelend voor veehouders, maar kansen voor de wetenschap. De Universiteit in Wageninen (WUR), betrokken bij onderzoek naar de wolf in ons land, citeert op haar website de Veluwse ecoloog Hugh Jansman. ,,Deze wolf heeft ook enkele weken door Nederland gelopen in de periode van 18 april tot 1 juni 2020. Met name in de regio Heusden kon zijn aanwezigheid, mede door zijn zichtbaarheid, rekenen op veel belangstelling.’’

Kracht

De reis van de wolf kon volgens Jansman goed worden gevolgd mede dankzij ‘de kracht van genetische technieken, en internationale samenwerking tussen onderzoeksinstituten’.

Billy laat een duidelijk spoor achter in Retie

Eerder al treurden Belgische wolvenliefhebbers over de - toen nog waarschijnlijke - dood van Billy. Het dier heeft nooit de kans gehad zich ergens te vestigen. Doorgaans zijn het rondzwervende dieren die op zoek naar een eigen leefgebied zich vergrijpen aan landbouwdieren.

De eerste in anderhalve eeuw

Billy had een voorbeeld kunnen nemen aan de eerste killerwolf die Nederland kende. De wolvin die ons land de geschiedenisboeken in ging als de allereerste territoriale wolf van Nederland sinds anderhalve eeuw, hapte onderweg naar de Veluwe in menig schapenbout. Maar toen ze eenmaal in het grootste natuurgebied van ons land een eigen plek had gevonden, stortte ze zich vooral op wild.

Daar zijn zelfs foto's van. De wolvin met haar partner én jongen blijken ook groot wild op het menu te hebben staan, zoals edelhert. Dat maken foto's duidelijk.

Deze historische wolf gedraagt zich dus. Oké, op een enkele uitzondering na. Dat wel. Maar Billy maakte van die uitzondering zijn vak. Wolven zijn in heel Europa beschermd, mits ze zich gedragen. En dat deed Billy dus niet.

De gevolge van wolf Billy

