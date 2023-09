Bukken! Twee weken lang scheren militaire vrachtvliegtuigen extreem laag over Oost-Nederland

Militaire transportvliegtuigen scheren de komende twee weken lang ongekend laag over het oosten van Nederland. Ze gaan wel zo laag als 100 meter boven de grond. Deze manoeuvres zijn onderdeel van een grote internationale oefening die tot 16 september duurt.

De oefening heet ‘Falcon Leap’. Troepen snel inzetten via de lucht, daar draait het om. Er doen 800 militairen mee, afkomstig uit elf NAVO-landen. Voor vliegtuigspotters is het een uitgelezen kans om vliegtuigen te spotten die niet vaak boven Nederland te zien zijn.

Maandag vlogen de eerste toestellen over. Op meerdere plekken werden transportvliegtuigen gezien die laag over de grond scheerden. Soms toestellen alleen, maar ook in een kleine formatie.

Parachutisten worden gedropt

De transportvliegtuigen worden ingezet voor het droppen van parachutisten en goederen. Te denken valt aan kisten met voeding, water, maar ook het delen van wapens en munitie moet geoefend. Waar deze goederen en parachutisten gedropt worden zie je op onderstaande afbeelding:

„Mensen zullen dat zeker gaan merken. Zo laag wordt niet vaak gevlogen. Het zal ook wat lawaai geven. Wellicht zullen mensen er van schrikken in deze tijd, maar er is niets aan de hand. Het is een al lange tijd geleden geplande oefening”, aldus majoor Ter Horst Delstra. „Het snel en accuraat verplaatsen van troepen en materieel moet soms geoefend worden. Dan is laagvliegen nodig.”

Geen nachtvluchten

Er kan tot vroeg in de avond worden gevlogen. Overdag op een hoogte van ongeveer 100 meter. In de avond tot op 150 meter. Na 23.00 uur gebeurt er niets meer. Het laagvliegen gebeurt in het geelgekleurde gebied op bovenstaande afbeelding. De kwetsbare Natura 2000-gebieden worden vermeden, zegt de Luchtmacht.

Deze week draait het vooral om het droppen van containers met voedingsmiddelen en andere spullen. Dat gebeurt boven het oefengebied Marnewaard. Volgende week ligt de nadruk op de parachutisten. Die moeten dan op de juiste plek zien op de grond komen. Dat is gepland op onder meer de Ginkelse Heide en in Heteren. Naast deze Nederlandse plaatsen gebeurt dat ook op de Hechtelse Heide in België.

Niet vaak te zien

In totaal worden enkele honderden parachutisten aangevoerd uit Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en de VS.

De Nederlandse luchtmacht vliegt met C-130’s van het 336 squadron. Ook leden van de Luchtmobiele Brigade nemen deel. Bijzonder zijn de transporttoestellen van de Roemenen (C-2950) en de Polen (C-27), die zijn niet vaak boven Nederland te zien. De Duitsers doen mee met De Airbus A400M. Hieronder vind je een lijst met alle deelnemende toestellen.

Na de training is het de bedoeling dat deze toestellen en parachutisten van de partij zijn bij de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op 16 september. Dan worden de strijders herdacht die in 1944 vochten voor de vrijheid van Nederland tijdens de zogenoemde Slag om Arnhem. Uit eerbetoon aan hen landen parachutisten in groten getale op de Ginkelse Heide bij Ede.

