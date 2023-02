Cabaretier Peter Pannekoek: ‘Dit is de meest gestoorde rotonde van Nederland’

‘Gevaarlijkste rotonde van het land’

Het Keizer Karelplein haalt vaker het nieuws. Zo is het in 2018 door RTL Nieuws uitgeroepen tot gevaarlijkste rotonde van Nederland, binnen de bebouwde kom.



Verkeersdeskundige en Nijmegenaar Harry Dillerop was het daar destijds absoluut niet mee eens. ,,Het Keizer Karelplein in Nijmegen is een veilig plein’’, zei hij destijds. ,,RTL komt op 83 ongevallen in drie jaar, dat is 28 per jaar. Dat is niets voor een plein waar dagelijks zo’n 50.000 voertuigen overheen rijden.’’