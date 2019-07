Campinggasten Besthmenerberg redden vakantie van gedupeerd Hardenbergs echtpaar

Terugdenkend aan enkele dagen eerder doen ze nog even hun relaas. ,,Nee, we zijn niet beroofd en de portemonnee is ook niet gerold na het geld pinnen'' , ontzenuwen Gert en Rie Jans enkele indianenverhalen. ,,We zijn de portemonnee hier kwijtgeraakt, in het restaurant of ergens op de camping. Er zat 500 gulden in, onze bankpasjes, id-bewijzen en treinkaarten. We hebben nog wel gezocht, maar de portemonnee niet teruggevonden. En er heeft zich ook geen eerlijke vinder gemeld’’, aldus Rie. ,,Van de schrik lieten we ook nog deur van de caravan in het slot gevallen en is buurman Theo door het openstaande raampje naar binnen geklommen. Wat een fantastische mensen hier.’’