Cas hackt informatiebord boven snelweg: ‘Dit bord is niet beveiligd, stel wachtwoord in. Groetjes :)’

Proef met persoon­lijk begeleider voor patiënten met langdurige corona­klach­ten

Mensen die last hebben van langdurige klachten na een coronabesmetting krijgen in de regio Nijmegen vanaf vandaag bij wijze van proef een persoonlijk begeleider. Die regelt alle zorg die er nodig is. Slaagt de proef, dan kan die in het hele land ingevoerd worden.

7:24