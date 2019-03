CBS: Lelystad scoort hoog in lijst met aantal verdachten plegen misdrijf

Van de andere grotere gemeenten in de regio houden Deventer en Zutphen gelijke tred met 106 verdachten, Zwolle zit op 101 en Apeldoorn op 94. De CBS-cijfers tonen aan dat de meeste verdachten wonen in stedelijke gebieden. Met 155 verdachten zijn Rotterdam en Den Haag koploper, waar Dinkelland en St. Anthonis de lijst afsluiten met slechts 27 verdachten. Met respectievelijk 33, 36 en 38 verdachten staan ook Bronkhorst, Hattem en Rijssen-Holten in de top. Aan deze cijfers kunnen de Overijsselse plattelandsgemeenten Ommen (41), Olst-Wijhe (42), Dalfsen (43), Raalte (44) en Oldebroek (49) nog niet tippen, maar ze blijven wel onder de 50 per 10.00 inwoners.