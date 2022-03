Cedric en Tabitha bouwen voor zieke dochter en haar baby een chalet, maar nu moet het weg

De nood was hoog, want de baby kwam eraan. Dus lieten Cedric en Tabitha Boersema vorige herfst voor hun dochter en haar kindje een chalet plaatsen in het weiland achter hun huis aan de Lijkweg in Groessen. Maar de gemeente Duiven wil het ding weg hebben.